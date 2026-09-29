Türk Telekom, Avrupa Kupası'nda ilk maçında La Laguna Tenerife'ye konuk olacak

Türk Telekom, Avrupa Kupası'nda ilk maçında La Laguna Tenerife'ye konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife ile karşılaşacak. Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve başkent ekibi Avrupa Kupası'na galibiyetle başlamayı amaçlıyor.
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek.
Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Geçen sezon yarı finalde Cosea JL Bourg'a elenen Türk Telekom, Avrupa Kupası'na galibiyetle başlamayı amaçlıyor.
Başkent ekibi, B Grubu'nda La Laguna Tenerife'nin yanı sıra London Lions (İngiltere), Maxima Roma (İtalya), Siauliai Basketball (Litvanya), Skyliners Frankfurt (Almanya), U-BT Cluj-Napoca (Romanya) ve Umana Reyer Venice (İtalya) ile mücadele edecek.
Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, üst tura yükselecek.
Türk Telekom'un Avrupa Kupası karnesi
Avrupa Kupası'nda son yıllarda yükselen bir performans sergileyen Türk Telekom, geçen sezon yarı finalde organizasyona veda etti.
Başkent ekibinin Avrupa Kupası'nda daha önce sergilediği performans şöyle:
|Sezon
|Sonuç
|2008-09
|Son 16
|2009-10
|Son 16
|2018-19
|Grup aşaması
|2021-22
|8'li final
|2022-23
|İkinci
|2023-24
|8'li final
|2024-25
|Çeyrek final
|2025-26
|Yarı final