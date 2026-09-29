Türk Telekom, Avrupa Kupası'nda ilk maçında La Laguna Tenerife'ye konuk olacak

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Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek.

Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Geçen sezon yarı finalde Cosea JL Bourg'a elenen Türk Telekom, Avrupa Kupası'na galibiyetle başlamayı amaçlıyor.

Başkent ekibi, B Grubu'nda La Laguna Tenerife'nin yanı sıra London Lions (İngiltere), Maxima Roma (İtalya), Siauliai Basketball (Litvanya), Skyliners Frankfurt (Almanya), U-BT Cluj-Napoca (Romanya) ve Umana Reyer Venice (İtalya) ile mücadele edecek.

Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, üst tura yükselecek.

Türk Telekom'un Avrupa Kupası karnesi

Avrupa Kupası'nda son yıllarda yükselen bir performans sergileyen Türk Telekom, geçen sezon yarı finalde organizasyona veda etti.

Başkent ekibinin Avrupa Kupası'nda daha önce sergilediği performans şöyle:

Sezon Sonuç 2008-09 Son 16 2009-10 Son 16 2018-19 Grup aşaması 2021-22 8'li final 2022-23 İkinci 2023-24 8'li final 2024-25 Çeyrek final 2025-26 Yarı final

Kaynak: AA