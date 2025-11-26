Türk taraftardan Lamine Yamal'a olay tezahürat
Beşiktaşlı bir taraftar, Chelsea-Barcelona maçında İspanyol futbolcu Lamine Yamal'a ''Come to Beşiktaş'' çağrısı yaptı.
- Chelsea ile Barcelona arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçını Chelsea 3-0 kazandı.
- Chelsea tribünlerinde bir Beşiktaşlı taraftar, Barcelona oyuncusu Lamine Yamal'a "Come to Beşiktaş!" tezahüratı yaptı.
- Bu olay sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Chelsea ile Barcelona Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.
BEŞİKTAŞLI TARAFTAR YAMAL'A SESLENDİ
Zorlu maçın bir bölümünde dikkat çeken bir an yaşandı. Chelsea tribünlerinde bulunan Beşiktaşlı bir taraftar, Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldız oyuncusu Lamine Yamal'a seslenmeye çalıştı.
''COME TO BEŞİKTAŞ''
Beşiktaşlı taraftarın yanındaki taraftarlara aldırış etmeden var gücüyle "Come to Beşiktaş!" tezahüratlarında bulunduğu görüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada da kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşıldı.
MAÇI CHELSEA KAZANDI
Barcelona'nın 10 kişi kaldığı mücadeleyi İngiliz devi Chelsea, 3-0'lık net bir skorla kazanmayı başardı.