Türk Takımlarının CEV Şampiyonalarındaki Rakipleri Belirleniyor

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Türkiye'yi 2026 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek takımların rakipleri Lüksemburg'daki kura çekiminde belirlenecek. Kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak ve canlı yayınlanacak.

Türkiye'yi 2026 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek Türk takımlarının rakipleri yarın belirlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak ve CEV YouTube ve Facebook kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ve Zeren Spor, erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Galatasaray ve Halkbank temsil edecek.

Kura çekiminde VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana 1. torba, Eczacıbaşı 2. torba, Zeren Spor ise 4. torbada yer alacak. Erkeklerde de Ziraat Bankkart ve Galatasaray 2. torba, Halkbank ise 4. torbada olacak.

CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda yer alacak Türk takımları ise şunlar:

Kadınlar:

CEV Kupası: Galatasaray Daikin ve Türk Hava Yolları

Erkekler:

CEV Kupası: Fenerbahçe Medicana ve Altekma

CEV Challenge Kupası: On Hotels Alanya Belediye

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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