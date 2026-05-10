Haberler

Ralli sporcuları Ali Türkkan-Oytun Albayrak Portekiz'de birinci oldu

Ralli sporcuları Ali Türkkan-Oytun Albayrak Portekiz'de birinci oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi, FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (JWRC) üçüncü ayağında birinci olarak podyumun zirvesine çıktı ve sezon liderliğine yükseldi.

Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi, FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (JWRC) üçüncü ayağı Portekiz Rallisi'nde podyumun zirvesine çıktı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda sezonun üçüncü etabı Porto bölgesinde düzenlendi.

Türk otomobil sporcuları Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi, FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (JWRC) üçüncü ayağını birinci tamamladı.

Şampiyona liderliğine yükselen Castrol Ford Team Türkiye ekibi, yarışı WRC3 klasmanında da ikinci bitirdi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Gömülü uranyuma yaklaşan olursa vururuz

İran yanıtını verdi, Trump'tan ilk açıklama geldi! Tehdit gibi sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a olay yaratacak gönderme

Ortalık fena kızışacak! Yaptığı paylaşımla koca şehri karşısına aldı

Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü

Zincir markette infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Üvey Baba'nın Gaddar Halil'iydi! Son hali şaşırttı
Nottingham Forest yenilgiyi unuttu

Bu adamı kim durduracak?
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a olay yaratacak gönderme

Ortalık fena kızışacak! Yaptığı paylaşımla koca şehri karşısına aldı

Şampiyonluk sonrası Erden Timur'dan Galatasaray'a duygusal mektup

Erden Timur bu kez ağlattı

Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak

Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak