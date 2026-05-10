Ralli sporcuları Ali Türkkan-Oytun Albayrak Portekiz'de birinci oldu
Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi, FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (JWRC) üçüncü ayağında birinci olarak podyumun zirvesine çıktı ve sezon liderliğine yükseldi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda sezonun üçüncü etabı Porto bölgesinde düzenlendi.
Şampiyona liderliğine yükselen Castrol Ford Team Türkiye ekibi, yarışı WRC3 klasmanında da ikinci bitirdi.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak