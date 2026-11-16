Türk sporcular Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda 23 madalya kazandı

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Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular 6'sı altın, 23 madalya kazandı.

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre Yunanistan'ın Olympia kasabasında 60 ülkeden 1100 sporcunun katıldığı şampiyonada Türk sporcular, 6 altın, 7 gümüş, 10 bronz madalya elde etti.

Organizasyonda 18 yaş altı kategorisinde Seyit Ali Yiğitbilek (60 kilo) ve Hayru Nisa Karaduman (+75 kilo), 16 yaş altı kategorisinde de İlayda Ete (40 kilo), Tuğçe Balkaya (60 kilo), Elanur Balcı (63,5 kilo) ve Aysima Aydoğdu (+71 kilo) şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA