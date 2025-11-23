Türk Sporcular Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda 1 Altın ve 1 Bronz Madalya Kazandı
Yunanistan'ın Atina şehrinde düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı bir performans sergileyerek 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti. 23 yaş altı kategorisinde Enes Bilben altın, Erhan Topçu ise bronz madalya kazandı.
Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Türk sporcular 1 altın, 1 bronz madalya elde etti.
Başkent Atina'da düzenlenen organizasyonda bugün elite ve 23 yaş altı kategori yarışları yapıldı.
23 yaş altı kategorisi 86 kiloda mücadele Enes Bilben altın madalya kazanırken, +91 kiloda yarışan Erhan Topçu bronz madalya elde etti.
Elite kategorisinde yarışan Türk sporcular Cihan Doğu, Utku Mete Yağcı, Ferizan Gocuk, Nefise Delikurt, Halime Eke, Gamze Yalçın ve Şahan Samet Bodur ise finale yükseldi.
Türkiye'nin 22 sporcu ile katıldığı organizasyon, yarın yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor