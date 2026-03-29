13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Türk sporcular, genç erkekler kategorisinde 1 altın, 4 gümüş ve 12 bronz madalya olmak üzere toplam 17 madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın altıncı gününde Türk sporcular, 17 madalya kazandı.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu mücadele ediyor.

Yarın büyük kadınlar kategorisinde sporcuların tatamiye çıkmasıyla devam edecek turnuva, 31 Mart'ta büyük erkekler kategorisi final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur
