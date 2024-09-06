Türk spor tarihinde bir ilk! Milli yüzücü Umut Ünlü, olimpiyat şampiyonu oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında mücadele eden milli yüzücümüz Umut Ünlü finalde yüzdü.

OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLDU

Ay-yıldızlı sporcu 44.83'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi olurken, gümüş madalyayı Ukrayna'dan Denys Ostapchenko, bronz madalyayı ise Almanya'dan Alexander Tim Josia Topf aldı.

OLİMPİYAT TARİHİMİZDE BİR İLK

Olimpiyat şampiyonu olan Umut, Türk spor tarihe adını altın harflerle yazdırmayı da başardı. Milli yüzücünün bu başarısı, Türk yüzme tarihinin olimpiyat ve paralimpik oyunlardaki ilk altın madalyası oldu.