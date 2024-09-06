Türk spor tarihinde bir ilk! Milli yüzücü Umut Ünlü, olimpiyat şampiyonu oldu
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında yarışan milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu oldu. Bu başarısıyla Türkiye'ye yüzme tarihinin olimpiyat ve paralimpik oyunlardaki ilk altın madalyasını kazandıran Umut, Türk spor tarihine geçti.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında mücadele eden milli yüzücümüz Umut Ünlü finalde yüzdü.
OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLDU
Ay-yıldızlı sporcu 44.83'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi olurken, gümüş madalyayı Ukrayna'dan Denys Ostapchenko, bronz madalyayı ise Almanya'dan Alexander Tim Josia Topf aldı.
OLİMPİYAT TARİHİMİZDE BİR İLK
Olimpiyat şampiyonu olan Umut, Türk spor tarihe adını altın harflerle yazdırmayı da başardı. Milli yüzücünün bu başarısı, Türk yüzme tarihinin olimpiyat ve paralimpik oyunlardaki ilk altın madalyası oldu.