Türk Savaş Sanatı Sayokan'ın İlk Toplantısı Gerçekleşti

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'na bağlanan Türk savaş sanatı sayokanın ilk toplantısı gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'na (GOSB) bağlanan Türk savaş sanatı sayokanın ilk resmi tanıtım toplantısı gerçekleşti. Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakan yardımcıları, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Enes Efendioğlu, genel müdür yardımcıları, GOSB Federasyon Başkanı Hasan Öztürk, Sayokan Dünya Federasyon Başkanı Ahmet Yaşar Tanrıverdi, Sayokan Onursal Başkanı Nihat Yiğit ve sayokan alt kurul üyeleri davette yer aldı.

"Japon, Kore, Çin ve Tayvan savaş sanatları ustalarının hayalleri vardı"

Hayallerin bünyesinde hedefleri barındırdığını ve aslında hedeflerin hayallerle başladığını ifade eden Sayokan Kurucu Başkanı Nihat Yiğit, "Savaş sanatlarında hem ulusu hem de devleti için hayalleri olan Japon, Kore, Çin ve Tayvan savaş sanatları ustalarının hayalleri vardı. Hepsi hayallerini gerçekleştirdiler. Hayallerinin gerçekleştiğini bazı ustalar göremedi, ömürleri yetmedi. Ancak geriden gelen ve bayrağı devralan ustalar gördüler. ve arkalarından gelen nesilleri de aynı disiplinle aktarmaya devam ediyorlar. Gerçekleşen bu hayallerin sonuçları dünya ülkelerinde halk tabanlarına kadar sirayet etti. Başka ülkelerin de hayaller kurmasını sağladı. Hindistan, Vietnam, Filipinler, Endonezya, Fransa, Rusya, Brezilya gibi ülkelerin savaş sanatları ustaları da aynı hayalleri kurdular ve gerçekleştirmek için dünya arenasında rekabet halindeler" diye konuştu.

"Başarabiliriz ve başaracağız"

Türk milletinin insanlık tarihinin en derinliklerinden gelen kıtalara hükmetmiş hem kadim bir millet hem de kadim bir medeniyet olduğunu belirten Yiğit, "Bugünkü torunları bizler ve Türk Savaş Sanatı sayokan ile dünya arenasında başarılara imza atabilecek donanıma da sahibiz. Başarabiliriz ve başaracağız. Devletimizle, inanmış gençlerimizle ve kadrolarımızla hedef çok uzakta değildir. Sözlerime son verirken toplantımızı onurlandıran bütün misafirlerimize, başkanlarımıza ve değerli basın mensuplarına saygılarımı arz eder. Bu toplantının camiamıza iyilik ve güzellikler getirmesini yüce Allah'tan dilerim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, sayokan sporcuları toplantıda tanıtım amacıyla bir gösteri gerçekleştirdi. - ANKARA