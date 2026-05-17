Mustafa Mehmet Kaya'nın takımı Nürburgring 24 Saat Yarışı'nı 21. sırada bitirdi

Türk otomobil sporcusu Mustafa Mehmet Kaya’nın da yer aldığı Black Falcon EAE takımı, Nürburgring 24 Saat Yarışı’nı genel klasmanda 21. sırada tamamladı. Yarışı Mercedes-AMG Team RAVENOL birinci bitirdi.

Almanya'nın Nürburg kasabasındaki 25,3 kilometrelik Nürburgring Pisti'nde düzenlenen 2026 Kıtalararası GT Challenge Serisi'nin 2. ayağında Kaya, Black Falcon EAE takımının 5 numaralı Porsche 911 GT3 R aracıyla mücadele etti.

Mustafa Mehmet Kaya, Thomas Kiefer, Gabriele Piana ve Mike Stursberg'in direksiyonuna geçtiği araç, 147 tur attığı yarışı genel klasmanda 21. sırada bitirdi.

Organizasyonda 80 numaralı Mercedes-AMG Team RAVENOL birinci, 84 numaralı Red Bull Team ABT ikinci, 34 numaralı Natural Elements by Walkenhorst Motorsport takımı ise üçüncü sırayı aldı.

Bir diğer Türk sürücü Ayhancan Güven'in takımı Manthey ise dün başlayan yarışa takım arkadaşı Kevin Estre'nin 4. saatte bariyerlere çarpması nedeniyle veda etmişti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
