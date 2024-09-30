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Türk Okçuluk Federasyonu'nda Cengiz Toksöz Yeniden Başkan Seçildi

Türk Okçuluk Federasyonu'nda Cengiz Toksöz Yeniden Başkan Seçildi
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Genel Kurulu'nda mevcut başkan Cengiz Toksöz, 88 oy alarak yeniden başkan seçildi. Genel kurulda 132 delegeden 107'si katıldı.

ANKARA'da yapılan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Genel Kurulu'nda mevcut başkan Cengiz Toksöz ile Ercan Kara başkanlık için yarıştı.

2024 Paris olimpiyatlarında sonra 3 ay içerisinde kanunen yapılması zorunda olan Federasyonların genel kurullarında bugün Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 3'üncü Olağan ve Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurula 132 delegenin 107'si katıldı. 4 oyun geçersiz olduğu başkanlık seçiminde mevcut başkan Cengiz Toksöz 88, diğer aday Ercan Kara ise 15 oy aldı.

Yeniden başkan seçilen Cengiz Toksöz genel kurul sonunda yaptığı konuşmada düşüncelerini şu şekilde dile getirdi;

"Bizler aldığımız 5 yıl önceki sorumluluğun bilincinde, bu sorumluluğun gerektirdiğinin çok fazla ötesinde vazifemizi yapmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki çocuklara yapılan bu tarihi yatırım bir bayrak yarışı şeklinde onlar tarafından da çocuklarına aktarılacak. Türkün tarihini, Türkün okunu ve Türkün yayına bütün dünyaya söz sahibi olması için ülkemizde başlayarak mücadeleye devam edeceğiz."

Cengiz Toksöz'ün yönetim kurulunda; "Kadir Karataş, Naşit Gündoğan, Beyza İpek, Selim Erdoğan, Mustafa Yiğit, Ömer Koç, Salih Aksu, Veysel Durmaz, Mehmet Coşkuner ve Varol Türkoğlu" yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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