21 yaş altı milli okçular, Avrupa Salon Şampiyonası'nda 5 madalya daha kazandı

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Türk okçular, 21 yaş altı bireysel müsabakalarda 2 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde, 21 yaş altı ferdi madalya maçları yapıldı.

Kadınlar klasik yay kategorisinde Diana Otçu altın, Naile İremsu Çevak gümüş, kadınlar makaralı yayda da Defne Çakmak altın, Begüm Yuva gümüş madalya aldı.

Yağız Sezgin ise erkekler makaralı yay finalinde karşılaştığı İtalyan Christian Maranto'ya yenilerek Avrupa 2'ncisi oldu.

Türkiye, yalnızca 21 yaş altı kategorisinde katıldığı şampiyonayı 10 madalyayla (4 altın, 4 gümüş, 2 bronz) madalyayla tamamladı.