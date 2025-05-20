Türk Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor

Türk Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Türkiye Muaythai Federasyonu, U23 ve Elite Büyükler Muaythai Milli Takımı'nın Dünya Muaythai Şampiyonası için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Kayseri'den 10 sporcu ve 3 teknik adam, Antalya'da yapılacak şampiyonaya katılmak üzere kamp yapıyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu'nun U23 ve Elite Büyükler Muaythai Milli Takımı, Dünya Muaythai Şampiyonası için çalışmalarını sürdürüyor. Milli takımda Kayseri'den 10 sporcu ve 3 teknik adam bulunuyor.

22-31 Mayıs 2025 tarihlerinde Antalya Kemer Göynük'te yapılacak olan Dünya Muaythai Şampiyonasına katılacak olan Muaythai milli takımları çalışmalarını kamp yaparak sürdürüyor. Milli takımda Kayseri'den 10 sporcu ve 3 teknik adam yer alıyor. Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Kültür Kurulu Başkanı, ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu; "Türk Muaythai Milli Takımımıza dünya şampiyonasında başarılar diliyorum. Kayseri'nin evlatları yine gereğini yapacak ülkemizi şehrimizi en iyi şekilde temsil edecek. Allah nasip ederse madalyalarla şehrimize dönecekler. Başta Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız olmak üzere federasyon yetkililerimize, çocuklarımızın bu çıtaya yükselmesinde emek veren Kayseri muaythai antrenörlerimize, hakemlerimize bizi yalnız bırakmayan her maçımızda yanımızda olan spor severlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, Nazım Yorulmaz ve Yaşar Cuma Kılıç'ın teknik ekipte yer aldığı milli takım kadrosunda yer alan Kayserili sporcular şöyle;

Elite kategori: Sercan Koç, Utku Mete Yağcı, Ezgi Keleş, Gülistan Turan

U-23 kategori Mert Güney, Harun Kadir Güngör, Azra Yılmaz

Waikruda kategori: Ayaz Cingöz,

Ampute: Gazi Recep Variyenli,

Özelsporcu: Hicret Ertekin - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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