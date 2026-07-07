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Türk briç milli takımları Avrupa şampiyonasını tamamladı

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Letonya'da düzenlenen 57. Avrupa Milli Takımlar Briç Şampiyonası'nda Türkiye kadınlarda 8., senyörlerde 6., açıkta 10., karışıkta 22. oldu. Kadın ve senyör takımları 2027 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Letonya'da düzenlen 57. Avrupa Milli Takımlar Briç Şampiyonası'nda mücadele eden Türk milli takımları organizasyonu tamamladı.

Türkiye Briç Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Riga'da düzenlenen organizasyonda Türkiye kadınlarda 8'inci, senyörlerde 6'ncı, açık kategoride 10'uncu, karışık kategoride ise 22'nci oldu.

Kadın ve senyör milli takımları, elde ettikleri derecelerle 2027 yılında Barbados'ta düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Kadın Milli Takımı ile Açık Milli Takımı ise 12-14 Kasım 2026 tarihlerinde İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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