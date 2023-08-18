Türk Milli Sporcular Atıcılık Dünya Şampiyonasında Başarı Gösterdi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Türk milli sporcular olimpiyat kotası ve madalya kazandı. Sena Can, Paris 2024 Olimpiyatları'na kota alırken, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan gümüş madalya elde etti.