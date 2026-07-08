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Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda kız ve erkek milli takımları finalde

Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda kız ve erkek milli takımları finalde
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TVF Spor Lisesi ve Sancaktepe Okyanus Koleji, Çin'de düzenlenen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda namağlup finale yükseldi. Erkek ve kadın takımları, yarı finalde Çin'i 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

TVF Spor Lisesi ve Sancaktepe Okyanus Koleji Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Çin'de düzenlenen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Çin'i 3-0 (25-22, 25-22, 27-25) mağlup eden TVF Spor Lisesi Erkek Takımı adını namağlup finale yazdırmayı başardı.

Kadınlarda ülkemizi temsil eden İstanbul Sancaktepe Okyanus Koleji de yarı final maçında Çin'i 3-0 mağlup ederek namağlup finale yükseldi. Turnuva boyunca Çin Macao,Gürcistan, Danimarka ve Belçika'yı mağlup ederek grup aşamasını namağlup tamamlayan milliler, çeyrek finalde Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni eleyerek son dört takım arasına kalmıştı. Yarı finalde ise ev sahibi Çin'i de set vermeden geçtiler.

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden TVF Spor Lisesi ve Sancaktepe Okyanus Koleji, final karşılaşmalarını 9 Temmuz Perşembe günü oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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