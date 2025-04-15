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Türk kulübüne ihtar şoku! Tam 10 futbolcu TFF'ye gitti

Türk kulübüne ihtar şoku! Tam 10 futbolcu TFF'ye gitti
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Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup'ta ikinci sırada yer alan Karşıyaka'da 10 futbolcu, alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Futbolcuların alacakları 1 ay içinde ödenmezse, play-off karşılaşmaları öncesi serbest kalma haklarını elde edecekleri belirtildi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta bitime haftalar Bursaspor şampiyonluğunu ilan ederken, ikinci sırada yer alan Karşıyaka'da ihtar şoku yaşanıyor.

HEPSİ BİRDEN TFF'YE GİTTİ

Hafta sonu 2-1 kaybedilen Silife Belediyespor maçı öncesinde 10 tane as oyuncunun alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurduğu öğrenildi. Birkaç futbolcunun Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kanalıyla alacak başvurusu yaptığı, bazı oyuncuların ise alacakları ödenmezse serbest kalmak için TFF yoluna gittiği ifade edildi. Yeşil-kırmızılı ekipte, başvuran oyuncuların paraları 1 ay içinde ödenmezse, play-off karşılaşmaları öncesi serbest kalma haklarını elde edecekleri belirtildi.

PERSONEL MAAŞ ALAMADIĞI İÇİN İŞTEN AYRILDI

Yeşil-kırmızılı ekipte Başkan İlker Ergüllü, hafta sonu oynanan Silifke maçı öncesinde geçtiğimiz hafta cuma günü takıma 1.2 milyon TL tutarında 2 galibiyet primi ödemesi gerçekleştirdi. Normal sezonun kalan maçlarına prim verilmeyeceğini futbolculara ifade eden Ergüllü, mayıs ayı başında takıma hakediş ödemesi yapma sözü vermişti. Öte yandan Karşıyaka'da birçok personel maaş alamadığı için işten ayrılırken, mevcut çalışanların ise yaklaşık 5 aydır hiçbir ödeme almadığı öğrenildi.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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