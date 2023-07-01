Üye Girişi
Haberler
Türk Kick Boksçuları 3. Avrupa Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı

Türk Kick Boksçuları 3. Avrupa Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı

Spor Haberleri

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda kick boks branşında Emine Arslan finale kalırken, üç milli sporcu ise bronz madalya aldı. Kadınlar full contact 52 kiloda Emine Arslan, Norveç'ten Charlotte Berg Andersen'i yenerek finale kaldı. Kick boksta üç milli sporcu, bronz madalya elde etti. Point fighting kategorisinde kadınlar 60 kiloda Funda Güleç, erkeklerde ise 84 kiloda Cevat Kır, yarı finaldeki rakiplerine yenildi. Light contact erkekler 79 kiloda da Recep Men, rakibine mağlup oldu. Üç milli sporcu, yarı finalde mücadele ettikleri için organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda kick boks branşında Emine Arslan finale kalırken, üç milli sporcu ise bronz madalya aldı.

Krakow'daki Myslenice Arena'da gerçekleşen kick boks yarı finallerinde 4 milli sporcu mücadele etti.

Kadınlar full contact 52 kiloda Emine Arslan, Norveç'ten Charlotte Berg Andersen'i yenerek finale kaldı. Milli sporcu, final müsabakasına yarın çıkacak.

3 bronz madalya

Kick boksta üç milli sporcu, bronz madalya elde etti.

Point fighting kategorisinde kadınlar 60 kiloda Funda Güleç, erkeklerde ise 84 kiloda Cevat Kır, yarı finaldeki rakiplerine yenildi.

Light contact erkekler 79 kiloda da Recep Men, rakibine mağlup oldu.

Üç milli sporcu, yarı finalde mücadele ettikleri için organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Emine Arslan Polonya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title