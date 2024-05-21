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Türk Kick Boks Federasyonu'nun 2024 Faaliyet Programında Yer Alan Turkish Open WAKO Dünya Kupası İstanbul'da Yapıldı

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Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Turkish Open WAKO Dünya Kupası, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 42 ülkeden 3 bin sporcu katıldı ve Söke'den Ece Spor Kulübü'nün sporcuları kendi kategorilerinde dünya birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Turkish Open WAKO Dünya Kupası 15-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Uluslararası Dünya Kupası organizasyonuna 42 ülkeden 3 Bin sporcu katıldı.

Turkish Open WAKO World Cup'a katılanlar arasında Söke'den Ece Spor Kulübü'nün sporcuları da yer aldı. Sökeli sporcular kendi kategorilerinde dünya birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü elde etmeyi başardı.

Özge Gider Low Kick +70 genç bayanlar kategorisinde Dünya birincisi oldu. Kick Light 69 Kg. genç erkekler kategorisinde mindere çıkan Aras Girişen Dünya ikinciliği elde etti. Kick Light +69 Kg. yıldız erkekler kategorisinde mücadele eden Yiğit Kemer ise Dünya üçüncülüğünü kazandı.

Elde edilen başarı dolasıyla büyük bir gurur yaşadıklarını belirten Antrenör Kenan Sıtacı; "Camiamız açısından Federasyonumuzun Uluslararası organizasyonunda yer aldık. Kulüp olarak 4 sporcu ile katıldığımız bu önemli şampiyona 3 dünya derecesini Aydın ilimiz ve Sökemize getirdiğimiz için çok mutluyum. Sporcularıma bir kez daha teşekkür ediyor ve kutluyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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