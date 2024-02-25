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Türk Karateciler Balkan Şampiyonasında Madalyalara Ambargo Koydu

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Türk karateciler, Montenegro'da düzenlenen Büyükler ve Veteranlar Balkan Karate Şampiyonası'nda 17 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

23-25 Şubat 2024 tarihlerinde Montenegro'nun Podgorica kentinde düzenlenen Büyükler ve Veteranlar Balkan Karate Şampiyonası'nda Türk karateciler, geçtiğimiz günlerde Gürcistan'da yapılan Avrupa şampiyonasından sonra, Balkan Şampiyonası'nda da madalyalara ambargo koydu.

13 ülkenin katıldığı şampiyonada Türkiye 4 altın, 7 gümüş, 6 bronz, toplamda da 17 madalyayla şampiyonayı 3. olarak tamamladı ve aynı zamanda en fazla madalyayı alan ülke oldu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, genç karateciler ile veteran karatecileri tebrik ederek, "Hemen hemen tamamı ilk defa büyükler milli takımında yer alan gençlerimiz çok önemsediğimiz bir organizasyonda hem tecrübe sahibi oldular, hem de madalya kazanarak, ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ettiler. Sporcularımıza uluslararası tecrübe kazandıran bu şampiyonadan gelecek adına ümitle ayrılıyoruz. Karate Federasyonu olarak bizler elimizi taşın altına koyduk, gençlerimize güvendik ve onları uluslararası bir şampiyonada yakından görme fırsatı da bulduk. Alttan gelen sporcularımızın hepsini mücadeleleri için ayrı ayrı kutluyorum ve onların gelecekte ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Başkan Uğuz, ayrıca teknik kurullara, antrenörlere ve hakemlere özverili çalışmaları için teşekkürlerini etti.

Balkan Şampiyonası'nda madalya alan sporcular şunlar:

Büyükler

Kadın Kumite -50 Kg Müşerref Özdemir

Erkek Kata Yusuf Eymen Yağcıoğlu

Erkek Takım Kata: Mustafa Eray Karaboğa, Hüseyin Can Göksu, Yusuf Eymen Yağcıoğlu Erkek Kata Enes Sad Beşbadem Erkek Kata Mustafa Eray Karaboğa Kadın Kata Menekşe Vardar Kadın Takım Kata: Buse Danama, Betül Bilgin, İdil Polat Veteranlar Kata Aytekin Akdoğan Kata Kamil Uci

+35-85 Kg Kumite Mehmet Altunoğlu

+45-75 Kg Kumite Kamil Uci

+35-75 Kg Kumite Aytekin Akdoğan

+35+85 Kg Kumite Serkan Erdem

+45-85 Kg Kumite Ali Onguner Örs

+55-85 Kg Kumite Müslüm Toprak

Kata Ejder Elarslan

+45-85 Kg Kumite Ejder Elarslan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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