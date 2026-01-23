Haberler

Türk kadın hakemlerin "atletik test" başarısı

Türk kadın hakemler, 2025-26 futbol sezonundaki FIFA Atletik Testlerinde başarılı sonuçlar elde ederek önemli bir başarıya imza attılar. Türkiye Futbol Federasyonu, kadın hakemliğine verdiği desteğin meyvelerini aldığını açıkladı.

Türk kadın hakemler 2025-26 futbol sezonundaki FIFA Atletik Testlerinde önemli başarıya imza attı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 13 orta ve yardımcı hakem, sprint, CODA ve 40x75 metre testlerini, belirlenen süreler içerisinde koşarak üstün başarıyla tamamladı.

TFF Merkez Hakem Kurulunun açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu olarak, Türk kadın hakemliğine verdiğimiz desteğin karşılığını yüksek bir başarı oranıyla almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası arenadaki rekabet gücünü artıracak, gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalarda tüm hakemlerimizin daima en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

FIFA Atletik Testlerini başarıyla geçen 13 hakem ve klasmanları şöyle:

FIFA Hakemi: Asen Albayrak, Melek Dakan, Hatice Aydın

FIFA Yardımcı Hakemi: Esra Arıkboğa, Ayşenur Karakoç

Kadın Bölgesel Hakemi: Gizem Arık, Havva Nur Demir

Kadın Bölgesel Yardımcı Hakemi: Ayşe Nida Portakal, Berivan Dilmaç, Damla Su Kasaroğlu, Fatma Gül Kılınç, Zahide Polat, Zeynep Çelik.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
