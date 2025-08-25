Türk judosu olimpiyatlara sağlam adımlarla ilerliyor

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2028 Yaz Olimpiyatları'na 12 sporcuyla katılıp madalyaları toplamak istediklerini belirtti.

Huysuz, Balkan Judo Şampiyonası dolayısıyla geldiği Edirne'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de sporda büyük bir atılım olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı spor gelişiminin altyapı ve tesisleşmeyle sürdüğünü belirten Huysuz, "Bu gelişim judoya da yansıdı. Judoda 180 bin lisanslı sporcuya ulaştık. 81 ilde aktif olarak sporcularımız, antrenörlerimiz ve kulüplerimiz var. 553 kulübümüz mevcut. Bunların altyapısını ve desteğini devletimiz veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Bakanlarımızın, Bakan Yardımcılarımız ve Genel Müdürümüzün spora katkıları çok ilerleyen bir seviyeye gelmiştir. 180 bin lisanslı sporcunun 40 bini aktif sporcu inşallah 2025'in sonunda da lisanslı sporcu sayısını 200 bine çıkartmak 50 bin aktif sporcuya ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

"Milli Takımı'nın başında İtalyan hocamız"

Huysuz, 2028 Yaz Olimpiyatları'nda judoda madalya kazanmak istediklerini vurguladı.

Türk judosunun iyi bir sporcu havuzuna sahip olduğunu anlatan Huysuz, şunları kaydetti:

"Galatasaray, İstanbul, Kocaeli ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile devletimizin il müdürlüklerinin bünyesinde çok güzel sporcu havuzları var. 2028'de daha katılımlı daha da başarılı madalyalarla döneceğimizi düşünüyorum. Judo Milli Takımı'nın başında İtalyan hocamız var. Kocaeli'nde çok güzel bir tesis yaptık kendimize ait spor salonumuz var, Bakanlığımızın konaklama tesisi var."

"İyi bir potansiyelimiz var bunu başarmak istiyoruz"

Huysuz, milli takımın çalışmalarını son sürat sürdürdüğünü anlattı.

Takımın şampiyonalara hazırlandığını vurgulayan Huysuz, "Genç ve Büyükler kategorisi milli takımımız Kocaeli'nde kamptalar. Genç milli takımımız Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Büyük milli takımımız ise 2028 Yaz Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Ayrıca bu yıl yapılacak olan İstanbul Gençlik Oyunlarına da hazırlanıyorlar. İnşallah genç, büyük ve ümit takımımızın karmasıyla 2028'in hazırlıklarını sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Geçen yıl olimpiyatlara 8 sporcuyla katıldıklarını dile getiren Huysuz, "2028 Yaz Olimpiyatları'na 12 sporcuyla katılıp madalyaları toplamak istiyoruz. Asıl hedefimiz madalya alacak sporcularla beraber orada ülkemizi temsil etmek. İyi bir potansiyelimiz var bunu başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Altyapı çalışmaları

Gençlerin de her geçen gün judoya ilgi duyduğunu vurgulayan Huysuz, şunları kaydetti:

"Judo artık okullarda yapılıyor. 81 ilde aktif sporcularımız var. Ümitlerde, gençlerde ve büyüklerde olimpiyatlara katılacak sporcularımız var. Geçen yıl olimpiyatlarda Paris'te 17 yaşındaki sporcumuz İbrahim Tataroğlu kota aldı. Altyapıdan yetişip de buralara gelen sporcularımız. Şu andaki olimpik takımımızın yaş ortalaması da çok genç. Bu bizim için sevindirici. Alttan da sürekli gelen bir nesil var. Onları da iyi bir şekilde koordine ederek gelecek yıllardaki olimpiyatlara yetiştireceğiz."