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Türkiye Hokey Federasyonu heyeti, Belçika Hokey Federasyonu ile görüştü

Türkiye Hokey Federasyonu heyeti, Belçika Hokey Federasyonu ile görüştü
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Türkiye Hokey Federasyonu heyeti, AB destekli Hockey Beyond Borders projesi kapsamında Belçika Hokey Federasyonu'nun yönetim yapısı ve stratejik planlama süreçlerini yerinde inceledi.

Türkiye Hokey Federasyonu heyeti, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Hockey Beyond Borders projesi kapsamında Belçika Hokey Federasyonu ile görüşmelerde bulundu.

Federasyonun açıklamasına göre Türkiye Hokey Federasyonu ile Belçika Hokey Federasyonu ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Hockey Beyond Borders projesi kapsamında "Federasyon görevlilerinin hareketliliği" faaliyetleri düzenlendi.

Proje çerçevesinde Türkiye Hokey Federasyonu heyeti, Avrupa'nın en başarılı hokey organizasyonlarından Belçika Hokey Federasyonu'nun yönetim yapısını, stratejik planlama süreçlerini, sporcu geliştirme modellerini ve kurumsal işleyişini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, proje hakkında şunları kaydetti:

"Hockey Beyond Borders projesi sayesinde Belçika Hokey Federasyonu'nun yıllar içerisinde elde ettiği başarıların arkasındaki yönetim anlayışını, planlama süreçlerini ve stratejik uygulamalarını yakından inceleme fırsatı buluyoruz. Amacımız, Belçika hokeyini Avrupa ve dünya çapında başarıya taşıyan iyi uygulamalarını ülkemize uyarlayarak Türk hokeyinin gelişimine katkı sağlamak ve sürdürülebilir bir başarı modeli oluşturmaktır."

Hockey Beyond Borders projesi kapsamında gerçekleştirilen hareketlilik faaliyetleri, federasyon çalışanlarının bilgi ve deneyimlerini artırırken iki ülke federasyonu arasındaki iş birliğinin güçlenmesine de katkı sağlıyor.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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