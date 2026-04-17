Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8 etabı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8 etabı ilk maçında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci maç 20 Nisan'da oynanacak.
Salon: Burhan Felek Veste
Hakemler: Tuncay Sevim, Eren Mandal
Türk Hava Yolları : Bergmann, Büşra Kılıçlı, Nicoletti, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Bahar Akbay, Yaren Seçkiner)
Nilüfer Belediyespor Eker: Yasemin Şahin, Buse Pehlivan, Cajic, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Shemanova (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Öykü Saruhan, Burcu Yönder, Edwards)
Setler: 25-27, 25-19, 25-21, 22-25, 14-16
Süre: 128 dakika (29, 26, 27, 27, 19)
Serinin ikinci maçı 20 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da Nilüfer Belediyespor Eker'in ev sahipliğinde Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanacak.
Seride iki galibiyete ulaşan takım, sezonu 7. tamamlayacak.