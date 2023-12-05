Türk Hava Yolları, Levallois Paris Saint Cloud'a mağlup olarak turnuvaya veda etti
Türk Hava Yolları, 2024 Kadınlar CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Levallois Paris Saint Cloud takımına 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Salon : Burhan Felek Vestel
Hakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Stoyan Barev (Bulgaristan)
Türk Hava Yolları : Bergmann, Dicle Babat, Neriman Özsoy, Vasilantonaki, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Derya Güç, Alecrim)
Levallois Paris Saint Cloud: Palgutova, Rodrıguez, Cugno, Enright, Thater, Alanko, (Gelin, Kecman, Depie, Verger)
Setler : 20-25, 25-12, 23-25, 25-21, 12-15
Süre : 126 dakika (28, 25, 29, 26,18)
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li finalinde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibine 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.