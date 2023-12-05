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Türk Hava Yolları, Levallois Paris Saint Cloud'a mağlup olarak turnuvaya veda etti

5 Aralık 2023 18:52 Son Güncelleme: 18:54 Abone Ol

Türk Hava Yolları, 2024 Kadınlar CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Levallois Paris Saint Cloud takımına 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.