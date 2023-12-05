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Türk Hava Yolları, Levallois Paris Saint Cloud'a mağlup olarak turnuvaya veda etti

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Türk Hava Yolları, 2024 Kadınlar CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Levallois Paris Saint Cloud takımına 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Salon : Burhan Felek Vestel

Hakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Stoyan Barev (Bulgaristan)

Türk Hava Yolları : Bergmann, Dicle Babat, Neriman Özsoy, Vasilantonaki, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Derya Güç, Alecrim)

Levallois Paris Saint Cloud: Palgutova, Rodrıguez, Cugno, Enright, Thater, Alanko, (Gelin, Kecman, Depie, Verger)

Setler : 20-25, 25-12, 23-25, 25-21, 12-15

Süre : 126 dakika (28, 25, 29, 26,18)

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li finalinde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibine 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.

Kaynak: AA / Spor

Türk Hava Yolları Fransa cloud Paris Turnuva Spor Güncel Haberler

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