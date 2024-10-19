Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu Deplasmanda 3-1 Yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada setler 18-25, 31-29, 22-25, 18-25'lik sıralama ile sonuçlandı.
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Sema Sert Kayıkçı
Salon: Aksaray
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık, Tran Thi Thanh Thuy, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)
Türk Hava Yolları : Neriman Özsoy, Büşra Kılıçlı, Tuğba İvegin, Duarte, Ratzke, Bergmann (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Vasilantonaki)
Setler: 18-25, 31-29, 22-25, 18-25
Süre: 119 dakika (33, 35, 29 22)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.
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