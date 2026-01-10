Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Medicana'yı evinde 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Türk Hava Yolları ligdeki 7. galibiyetini alırken, Fenerbahçe Medicana ise 2. kez kaybetti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Selçuk Görmen

Türk Hava Yolları : Bergmann, Bahar Akbay, Alondra, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Işıl Öz, Çağla Çiçekoğlu, Büşra Kılıçlı, Merve Nezir, Orthmann, Nicoletti)

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Ghani, Aslı Kalaç, Ana Cristina, Arelya Karasoy, Fatma Beyaz, Gülce Güçtekin)

Setler: 18-25, 28-26, 26-24, 15-25, 15-12

Süre: 139 dakika (29, 35, 34, 23, 18)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Türk Hava Yolları, ligdeki 7. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Medicana ise 2. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek

Kıran kırana maç! Tempo bir an olsun düşmüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi

Süper Kupa finaline böyle gitti
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?