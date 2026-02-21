Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u zorlu bir mücadelede 3-2 mağlup etti.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Mümin Şalvarlılar

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Grajber, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Beliz Baskır (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Bilge Paşa, Selen Köse, Fatma Şekerci, Hilal Kocakara, Nisan Barut)

Türk Hava Yolları : Çağla Çiçekçioğlu, Orthmann, Nicoletti, Bergmann, Bahar Akbay, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Işıl Öz, Tuğba İvegin, Alondra, Büşra Kılıçlı, Merve Zehir, Ratzke, Alondra)

Setler: 25-18, 25-17, 13-25, 17-25, 9-15

Süre: 123 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

