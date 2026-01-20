Voleybol: Sultanlar Ligi
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Aras Kargo'yu 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Türk Hava Yolları 9. galibiyetini elde ederken, Aras Kargo 8. kez yenildi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Yusuf Kaynar
Türk Hava Yolları : Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke, Bergmann (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Merve Nezir, Alondra, Büşra Kılıçlı)
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Defne Başyolcu, Sude Taşbaş, İrem Çor, Selin Uygur, Perez)
Setler: 25-21, 16-25, 25-18, 25-19
Süre: 114 dakika (29, 28, 31, 26)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Aras Kargo'yu 3-1 yendi.
Bu sonuçla Türk Hava Yolları, ligdeki 9. galibiyetini elde etti. Aras Kargo ise 8. kez mağlup oldu.