UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Güncelleme:
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde İsviçre'nin Basel takımı ile İngiltere'nin Aston Villa takımı arasındaki maçı yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsviçre ekibi Basel ile İngiltere temsilcisi Aston Villa arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.

İtalyan Michael Fabbri VAR, Onur Özütoprak ise AVAR'da görev yapacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
