Türk Hakem Emin Moğulkoç, Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde görevlendirildi

Türk hakem Emin Moğulkoç, 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde görevlendirildi.

Avrupa Ligi'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya'dan Real Madrid, Yunanistan'dan Panathinaikos AKTOR ve Olympiakos takımlarının mücadele edeceği organizasyonda Emin Moğulkoç da görev yapacak.

Mercedes Benz Arena'da yapılacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde düdük çalacak hakemler şunlar:

Ilija Belosevic, Uros Nikolic (Sırbistan), Mehdi Difallah (Fransa), Damir Javor (Slovenya), Emin Moğulkoç (Türkiye), Carlos Peruga (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Fernando Rocha (Portekiz).