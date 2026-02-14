Haberler

TFF, Nurcan Çelik için başsağlığı mesajı yayımladı

TFF, Nurcan Çelik için başsağlığı mesajı yayımladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın eski oyuncusu ve Galatasaray'da teknik direktörlük yapmış Nurcan Çelik, hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu, vefat eden Çelik için taziye mesajı yayımladı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Kadın Futbol Takımı'nın eski oyuncularından ve bir dönem Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Nurcan Çelik'in vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan taziye mesajında, "Türk futbolunun değerli isimlerinden Kadın A Milli Takımımızın eski oyuncularından Nurcan Çelik'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 3'ü U19, 6'sı Kadın A Milli Takım olmak üzere 9 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen Çelik, 1 Ocak 1980 yılında Artvin'de doğdu. Futbola Bursa'da başlayan Nurcan Çelik; Gemlik Zeytinspor, Küçükçekmece Akdeniz Spor, Zeytinburnuspor, Yalıspor formalarını giydi. Teknik direktörlüğe Küçükçekmece Akdeniz Spor'u çalıştırarak başlayan Nurcan Çelik, Galatasaray A.Ş'de de görev yaptı. Son olarak Küçükçekmece Akdeniz Spor'un teknik direktörlüğünü sürdüren Merhume Nurcan Çelik'in naaşı, yarın saat 15.00'te Küçükçekmece Yeşilova Kemal Aktaş Stadyumu'nda düzenlenecek törenin ardından defnedilmek üzere Artvin'e gönderilecek. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Nurcan Çelik'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım

"Onlar Türkiye'nin hasımları, dikkatli olalım"
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili

Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
ABD, Karayipler'de bir tekneyi vurdu: 3 ölü

Yine aynı bahaneyle görür görmez vurdular
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı

Suriye'de YPG'nin kaybettiğini en iyi kanıtlayan gelişme
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor

Sarsıcı detayları açıkladı: Münasebetsiz ilişkiler, 3 kilo kokain...