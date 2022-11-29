Tarih netleşti! Türk futbolunda yabancı hakemler göreve başlıyor
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Spor Toto Süper Lig'de yabancı hakem dönemi başlıyor. Dünya Kupası'nın ardından Türkiye'de yabancı VAR hakemleri göreve başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu yabancı hakem için düğmeye bastı. Ajansspor'un haberine göre Dünya Kupası'ndan sonra Spor Toto Süper Lig'de yabancı VAR hakem dönemi resmen başlayacak.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın geçtiğimiz hafta düzenlediği toplantının da ana gündem maddesi 'Süper Lig'de yabancı VAR hakemi' oldu. Kulüpler Birliği'nde büyük bir çoğunluk 'Yabancı VAR hakemi' için onay verdi.
Süper Lig'de Dünya Kupası'nın ardından yabancı VAR hakemi kullanılacak. Süreç uzarsa ligin ikinci yarısında yabancı VAR hakemi dönemi başlayacak.
Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "Suudi Arabistan'da ve Yunanistan'da bu uygulama yapılıyor. 5-6 tane hakem eksiğimiz var. Yabancı hakemlerle bu açığımızı kapatacağız" açıklamasını yapmıştı.
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