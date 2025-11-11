Türk futbolunda kazan kaynıyor! Bahis soruşturmasında sıra teknik direktör ve başkanlara geldi

Türk futbolunda haftalardır gündemden düşmeyen bahis skandalı giderek büyüyor. Hakemler ve futbolcuların ardından, şimdi de teknik direktörler, kulüp başkanları ve menajerler soruşturma kapsamına alındı.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yürüttüğü geniş çaplı bahis soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Sabah gazetesinin haberine göre, hakem ve futbolcuların ardından teknik direktörler, kulüp başkanları ve menajerler de inceleme altına alındı.

TFF, bahis oynadığı veya bahis faaliyetlerine karıştığı tespit edilen isimleri kısa süre içinde açıklayacak. Bu isimler, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek.

1024 FUTBOLCU SEVK EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ilk etapta, 27'si Süper Lig'den olmak üzere 1024 futbolcu bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Soruşturmanın, son 5 yılı kapsadığı ve sadece futbolcular değil, teknik kadrolar ve kulüp yöneticilerinin de mercek altına alındığı öğrenildi.

TFF'DEN TARİHİ TEMİZLİK OPERASYONU

Türk futbolunda bugüne kadar eşi görülmemiş boyutlara ulaşan bu soruşturma, "temiz eller operasyonu" olarak anılmaya başlandı. TFF, gerekirse liglerdeki maçları erteleyebileceğini açıklarken, Süper Lig'de şimdilik bir tehlike olmadığını duyurdu.