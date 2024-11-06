Türk futbolunda devrim: Fenerbahçe ile Galatasaray anlaşma yaptı
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile bu sezon iki takımın oynadığı maçlardaki pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirilmesi için anlaştıklarını açıkladı.
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezonki maçlarındaki pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirilmesi için İbrahim Hatioğlu ile anlaştıklarını duyurdu.
TARTIŞMALI POZİSYONLARI YABANCI HAKEMLER DEĞERLENDİRECEK
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Acun Ilıcalı, "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki Hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.
DEĞERLENDİRME MİLLİ ARADA YAPILACAK
Acun Ilıcalı değerlendirmenin milli ara yapılacağını belirterek, "İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu.