Türk futbolunda devrim: Fenerbahçe ile Galatasaray anlaşma yaptı

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezonki maçlarındaki pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirilmesi için İbrahim Hatioğlu ile anlaştıklarını duyurdu.

TARTIŞMALI POZİSYONLARI YABANCI HAKEMLER DEĞERLENDİRECEK

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Acun Ilıcalı, "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki Hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

DEĞERLENDİRME MİLLİ ARADA YAPILACAK

Acun Ilıcalı değerlendirmenin milli ara yapılacağını belirterek, "İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu.