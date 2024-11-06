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Türk futbolunda devrim: Fenerbahçe ile Galatasaray anlaşma yaptı

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile bu sezon iki takımın oynadığı maçlardaki pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirilmesi için anlaştıklarını açıkladı.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezonki maçlarındaki pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirilmesi için İbrahim Hatioğlu ile anlaştıklarını duyurdu.

TARTIŞMALI POZİSYONLARI YABANCI HAKEMLER DEĞERLENDİRECEK

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Acun Ilıcalı, "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki Hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

DEĞERLENDİRME MİLLİ ARADA YAPILACAK

Acun Ilıcalı değerlendirmenin milli ara yapılacağını belirterek, "İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu.

Türk futbolunda devrim: Fenerbahçe ile Galatasaray anlaşma yaptı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMGk:

Fener şimdi ayvayı yedi

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Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

Hadi bakalım cin con lar , gerçeklerle yüzleşmeye hazırmısınız

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Haber YorumlarıHasan Demirtas:

ali koç ve acun şampiyonluk hastalığı var. bunların gs yi şampiyon etmemek için her yolu denemedeler.bu sene de GS şampiyon olursa bunlar ağlar

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Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Bence bu ülkede bütün kurum ve kuruluşlar yabancılara teslim edilmelidir. TSK, Milli İstihbarat ve İçişleri Bakanlığı hariç. Çünkü biz bu işi beceremiyoruz bir şekilde. Bakın bir şekilde diyorum. Olmuyor arkadaş, ne yapsak hiçbir şey yolunda gitmiyor, o yola da girmiyor.

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Haber YorumlarıZekeriya aydın:

Memleket sığır kaynıyor

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Haber YorumlarıTolga Güngör:

Sonra puanlar geri gelecek??

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Haber YorumlarıTaş:

Kimin parası çoksa o haklı çıkar, Acun alır bu maçı

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