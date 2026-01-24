Haberler

Türk futbolseverleri kızdıran kare

Güncelleme:
Fenerbahçe'den kovulan Jose Mourinho ve Beşiktaş'tan ayrılan Rafa Silva, eski takımları Benfica'da bir araya geldi. İkili, sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta sarılarak poz verdi. Bu durum, özellikle Türkiye'deki futbolseverlerin tepkisini çekti.

  • Jose Mourinho ve Rafa Silva'nın Benfica'da birlikte çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada yayıldı.
  • Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'ya imza attı.
  • Rafa Silva, Beşiktaş'tan ayrılarak eski takımı Benfica'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho ile Beşiktaş'tan ayrılarak eski takımı Benfica'ya dönen Rafa Silva'nın birlikte verdiği poz, Türk futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

BENFICA'DA AYNI KAREDE

Benfica çatısı altında bir araya gelen Jose Mourinho ve Rafa Silva'nın sarılarak verdiği fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İkilinin samimi görüntüsü, özellikle Türkiye'deki futbolseverlerin tepkisini çekti.

MOURINHO'NUN AYRILIK SÜRECİ HATIRLATILDI

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenmiş, bu sürecin ardından sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmıştı. Deneyimli teknik adamın kısa süre sonra Benfica'ya imza atması, söz konusu fotoğrafla birlikte yeniden gündeme geldi.

RAFA SILVA DA ESKİ TAKIMINA DÖNDÜ

Rafa Silva ise Beşiktaş'taki döneminde yaşanan huzursuzlukların ardından siyah-beyazlı kulüpten ayrılarak eski takımı Benfica'ya transfer oldu. Portekizli futbolcunun dönüşü, Mourinho ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YÜKSELDİ

Türk futbolseverler, özellikle Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılış süreci ve ardından Benfica'da göreve başlamasıyla Rafa Silva'nın dönüşünü aynı karede görmeye tepki gösterdi. Fotoğraf, kısa sürede binlerce yorum aldı.

