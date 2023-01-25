Türk futbolseverler, Kuntz'un yaptığı ek işi görünce çılgına döndü: Hemen görevden alın

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Almanya'da yorumculuk yapmaya başlaması Türk futbolseverlerin tepkisini çekti. İddialara göre Almanya'da bir kanalla 9 maçlık yorumculuk anlaşması imzalayan Kuntz için sosyal medyada yapılan yorumlarda görevine son verilmesi gerektiği belirtildi.

Almanya'da futbol yorumculuğu yapmaya başlayan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz herkesi şaşırttı. Alman hocanın aktif olarak hocalık görevine devam ederken bir yandan da yorumculuk yapması, Türk futbolseverler tarafından sert eleştirildi.

ALMAN KANALI İLE ANLAŞTI

Almanya'nın SAT 1 kanalı ile 9 maçlık yorumculuk sözleşmesi imzaladığı iddia edilen Stefan Kuntz'a tepkiler çığ gibi. Son olarak Bundesliga'da Bayern Münih'in Köln ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumlayan Alman hoca için Türk futbolseverler sert yorumlarda bulundu.

YORUMCULUK YAPMASI TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada yapılan yorumlarda A Milli Takım'da teknik direktörlüğü Stefan Kuntz'un hak etmediği belirtilirken, Alman hoca ile yolların ayrılması gerektiği belirtildi. Bazı kullanıcılar TFF'ye çağrıda bulunurken, bazıları ise Kuntz'un kısa süre içerisinde teknik direktörlükten kovulacağını iddia etti.