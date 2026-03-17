Türk futbol tarihine geçecek satış! Trabzonspor, Oulai'nin bonservis bedelini belirledi

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Christ Oulai, sezon başından bu yana gösterdiği performansla Avrupa'dan birçok takımın gözdesi olmaya devam ediyor

50 MİLYON EURO BONSERVİS

Afrika basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor, yetenek ve potansiyeliyle büyük bir sıçrama gerçekleştirmesini beklediği Oulai'nin bonservisini 50 milyon euro olarak belirledi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR

Karadeniz devinin genç yıldızı bu rakama satması durumunda Oulai, Süper Lig'den Avrupa'ya satışı gerçekleşen en pahalı oyuncu olabilir.

CHELSEA DE TALİP OLDU

Real Madrid, Lyon, Napoli ve Manchester City'nin ardından son olarak Chelsea'nin de Trabzonspor'a 5.5 milyon euro bedelle transfer olan 19 yaşındaki orta sahaya talip olduğu aktarıldı.

6 GOLE KATKI YAPTI

Trabzonspor'da bu sezon 21 maça çıkan Oulai, bu maçlarda 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.