Türk futbol tarihine geçecek! Kenan Yıldız için hayrete düşürecek teklif

Türk futbol tarihine geçecek! Kenan Yıldız için hayrete düşürecek teklif
Güncelleme:
Türk futbol tarihine geçecek! Kenan Yıldız için hayrete düşürecek teklif
Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi. Arsenal, 20 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Juventus, Kenan'ı 100 milyon euronun üzerinde bir teklif gelirse satmayı düşünüyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Kenan Yıldız, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelli transferi olacak.

Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, hücum hattını 20 yaşındaki milli futbolcuyla güçlendirmek istiyor.

100 MİLYON EURO

TuttoJuve'nin haberine göre, Juventus genç oyuncusuna yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların Kenan'ı satmaya sıcak bakmadığı ancak 100 milyon euronun üzerinde gelecek teklifler için kapıyı açabileceği belirtildi. Juventus'un bu astronomik rakamı belirleyerek, olası transfer girişimlerini caydırmak istediği öne sürüldü.

TARİHE GEÇEBİLİR

Eğer Kenan Yıldız bu bedelle transfer olursa, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelli transferi olacak. Şu anda listenin zirvesinde, 2015/16 sezonunda 34 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den Barcelona'ya giden Arda Turan bulunuyor. Milli futbolcunun geleceği, futbol kamuoyunda büyük merak konusu haline geldi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Kenan o paraları zaten hak eden bir oyuncu. Yolun izin açık olsun genç adam.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu, Dinamo Zagreb maçında 'sıfır' çekti

Yok artık Kerem! Dinamo Zagreb maçında yaptıkları olay oldu
