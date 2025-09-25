Türk futbol tarihine geçecek! Kenan Yıldız için hayrete düşürecek teklif

Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, hücum hattını 20 yaşındaki milli futbolcuyla güçlendirmek istiyor.

100 MİLYON EURO

TuttoJuve'nin haberine göre, Juventus genç oyuncusuna yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların Kenan'ı satmaya sıcak bakmadığı ancak 100 milyon euronun üzerinde gelecek teklifler için kapıyı açabileceği belirtildi. Juventus'un bu astronomik rakamı belirleyerek, olası transfer girişimlerini caydırmak istediği öne sürüldü.

TARİHE GEÇEBİLİR

Eğer Kenan Yıldız bu bedelle transfer olursa, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelli transferi olacak. Şu anda listenin zirvesinde, 2015/16 sezonunda 34 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den Barcelona'ya giden Arda Turan bulunuyor. Milli futbolcunun geleceği, futbol kamuoyunda büyük merak konusu haline geldi.