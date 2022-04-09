Türk futbol tarihine geçecek! Arda Güler rekor bedelle Avrupa'ya yelken açıyor

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleye Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal gibi dünya devlerinin gözlemci göndererek Arda Güler'i takip ettireceği öğrenildi.

ARDA GÜLER DERBİYLE VİTRİNE ÇIKIYOR

Akşam'da çıkan habere göre, Geçtiğimiz günlerde Arda Güler'le yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe, oyuncunun kontratına '30 milyon euroya serbest kalır' maddesi eklemişti. Özellikle Bayern Münih'in ciddi bir şekilde ilgilendiği Arda Güler, Galatasaray derbisinde tam anlamıyla vitrine çıkacak.

SERBEST KALMA MADDESİ 30 MİLYON EURO

Bayern Münih'in yanı sıra Liverpool ve Arsenal de Arda Güler'i izlemek için tribünde olacak. Fenerbahçe 17 yaşındaki futbolcuyu satmayı düşünmese de 30 milyon euro gibi cezbedici bir rakam karşısında oyuncunun gidişine razı olacak. Öte yandan Arda Güler transferinin 30 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi halinde oyuncu sadece Fenerbahçe değil, Türk futbol tarihine de geçecek. Arda Güler bu bedelle ayrılması durumunda en yüksek rakamla gerçekleştirilen transfer satışı unvanını eline alacak.

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