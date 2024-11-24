Üye Girişi
Haberler

Türk Erkek ParaVolley Takımı, Avrupa Şampiyonası B Kategorisi'nde Şampiyon Oldu

Türk Erkek ParaVolley Takımı, Avrupa Şampiyonası B Kategorisi'nde Şampiyon Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da düzenlenen Uzman Posta ParaVolley Avrupa Şampiyonası B Kategorisi'nde Türkiye, 6 maçını da kazanarak şampiyon oldu ve A Kategorisi'ne geçiş hakkı kazandı. Milli takım, turnuvayı 18 puanla lider tamamladı.

Burdur'da düzenlenen ve 7 ülkenin birbirleriyle karşılaştıkları Uzman Posta ParaVolley Avrupa Şampiyonası B Kategorisi'nde oynadığı 6 maçtan da galip ayrılan Erkek Milli Takımı 18 puanla turnuvayı lider tamamlayarak şampiyon oldu ve A Kategorisi'ne gitmeye hak kazandı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesisleri'nde düzenlenen Uzman Posta ParaVolley Avrupa Şampiyonası B Kategorisi müsabakaları tamamlandı. Türkiye, Büyük Britanya, Çekya, Fransa, Gürcistan, Hollanda ve Litvanya milli takımlarının mücadele ettiği turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu. Turnuvada Milli Takım Gürcistan'ı 3-0, Hollanda'yı 3-1, Litvanya'yı 3-0, Çekya'yı 3-0, Büyük Britanya'yı 3-0 ve son olarak da Fransa'yı 3-0'lık skorlarla yenerek 18 puanla zirveye oturdu. Turnuvada Hollanda 15 puanla ikinci Fransa ise 12 puanla üçüncü oldu ve gelecek sene Macaristan'da düzenlenecek A kategorisi maçlarına katılma hakkı kazandı. Turnuva sonunda Büyük Britanya 6 puanda kalarak dördüncü, Gürcistan 6 puanla beşinci, Litvanya 6 puanla altıncı Çekya ise puansız olarak sonuncu oldu.

"İnşallah Avrupa'da da birinci oluruz"

Turnuvayı namağlup tamamlayan ve son maçta da Fransa'yı 3-0 gibi net bir skorla yenen ParaVolley A Milli Takım Başantrenörü Aziz Hopyar; "Biz buraya şampiyon olarak gelmiştik. Şampiyon olarak devam etmek istedik. Bunu da tüm oyuncularım ile birlikte bugün burada gösterdik. Biz çok emek verdik, çok çalıştık, çok kamp yaptık. Bizlere destek olan başta federasyonumuza, oyuncularıma ve teknik ekibime çok teşekkür ediyorum. Bugün benim için çok özel bir gün. Hem eşimin hem de kızımın doğum günü. Bu şampiyonluğu da onlara armağan ediyorum. Şimdiki hedefimiz Avrupa'da derece yapmak. İnşallah Avrupa'da da birinci oluruz" dedi.

"Biz bunu birinci olarak hak ettik"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ise, "ParaVolley Türkiye'de son 5-10 yılda etkin bir şekilde oynanan bir spor branşı. Geçen yıl da branşın daha fazla büyümesi ve etkin hale gelmesi için Türkiye Voleybol Federasyonu'na bağlandı. Biz bağlandığı andan itibaren oturarak voleybol branşımızı diğer branşlarda olduğu gibi federasyonumuza ve ülkemize yaraşır bir seviyeye çıkartmak için çalışmalarımıza başladık. Burada ev sahipliğini yaptığımız Avrupa Şampiyonası B Kategorisi'nde erkeklerde namağlup olarak şampiyon oldu takımımız. İlk üçe giren takımlar bir sonraki sezonda Avrupa Şampiyonası A Kategorisi'nde yarışacaklar. Biz bunu birinci olarak hak ettik. Önümüzdeki dönemde hem yurt içindeki faaliyetlerimizde hem de yurt dışındaki organizasyonlara katılmaya dönük federasyonumuzun hazırlık çalışmaları hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

Turnuva sonunda şampiyon olan Türk Milli Takımı ve ikinci Hollanda ile üçüncü Fransa'ya kupa ve ödülleri takdim edildi. Turnuvada A Milli Takım Kaptanı Mehmet Yılmaz MVP seçilirken, En İyi Pasör ödülünü ise Onur Yıldırım aldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

 25 ilimizde eğitime kar engeli

25 ilimizde eğitime kar engeli
Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın

İçi yolcu dolu uçak, inişten sonra alev aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti? Ankara okullar tatil mi 25 Kasım? MasterChef kim elendi? 24 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi? Beşiktaş-Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi? Arda Güler Leganes-Real Madrid maçında oynayacak mı? LEGANES-REAL MADRID MAÇI İZLE! Leganes-Real Madrid maçı HD, şifresiz izleme linki (S SPORT frekans bilgileri) Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.