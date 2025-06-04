Türk Bilek Güreşi Takımı Avrupa Şampiyonu Döndü

Türk Bilek Güreşi Takımı Avrupa Şampiyonu Döndü
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Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'den katılan 6 sporcu, çeşitli kategorilerde Avrupa şampiyonu ve ikincisi oldular. Bursa'da coşkulu bir şekilde karşılandılar.

ROMANYA'nın Cluj kentinde 1-8 Haziran tarihleri arasında yapılan 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceye giren 6 sporcu, Bursa'da yakınları tarafından gül ve meşalelerle karşılandı.

Romanya'nın Cluj kentinde 1-8 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na Türkiye'den katılıp, genç erkekler kategorisinde yarışan Berat Demir, 15 yaş altı sınıfında sağ ve sol kolda Avrupa şampiyonu, Said Süleyman sol kolda Avrupa şampiyonu, Akif Çağlayan sağ kolda Avrupa ikincisi ve sol kolda Avrupa üçüncüsü oldu. 18 yaş altı sınıfında yarışan Raşid Mavigil sol kolda Avrupa şampiyonu, sağ kolda Avrupa üçüncüsü olurken Yiğit Hamza Karaduman sol kolda Avrupa ikincisi olmayı başardı. 23 yaş altı kategorisinde ise Yusuf Demir sol kolda Avrupa ikincisi olurken, yarışmacı Osman Uysal'ın yarışlarının da devam ettiği öğrenildi.

SPORCULARA COŞKULU KARŞILAMA

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceye girdikten sonra Bursa'ya dönen 6 sporcu, yakınları ve arkadaşları Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meşalelerle karşılanırken, sporculara gül verildi. Takım arkadaşları ve yakınlarıyla sarılan sporcular başarılarının devamı için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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