Türk basketbolcu, Suriye'deki gece kulübünden paylaştı: Savaş muhabbeti yapanlar iyi baksın
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Suriye Basketbol Ligi takımlarından Al Wahda Damascus'ta forma giyen Türk basketbolcu Kenan Canbolat, Suriye'deki bir gece kulübünden paylaşım yaptı. Eğlenen insanları kayda alan Canbolat paylaşımında, "Savaş muhabbeti yapan insanlar çok iyi baksınlar. Savaş bitti Suriye'de" ifadelerini kullandı.
Türk basketbolcu Kenan Canbolat'ın Suriye'den yaptığı paylaşım sosyal medyada ses getirdi. Canbolat geçtiğimiz günlerde ABD'li takım arkadaşlarıyla Suriye'de bir restorandan görüntü paylaşmıştı.
"SAVAŞ BİTTİ SURİYE'DE"
Suriye Basketbol Ligi takımlarından Al Wahda Damascus'ta forma giyen Türk basketbolcu Kenan Canbolat, ülkedeki gece kulübünden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Canbolat gece kulübünde çektiği görüntüyü, "Dün gece Suriye'nin Şam şehrinde gece kulübüne gittim. Savaş muhabbeti yapan insanlar çok iyi baksınlar. Savaş bitti Suriye'de" ifadeleriyle paylaştı.
"AMERİKALI TAKIM ARKADAŞLARIMLA RESTORANDA OTURUYORUM"
Geçtiğimiz günlerde Amerikalı takım arkadaşlarıyla Suriye'de bir restorandan görüntü paylaşan Kenan Canbolat, "'Savaş var' dediğiniz Suriye'de Amerikalı takım arkadaşımla restoranda oturuyorum." demişti.