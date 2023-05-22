Türk basketbolcu, Suriye'deki gece kulübünden paylaştı: Savaş muhabbeti yapanlar iyi baksın

Suriye Basketbol Ligi takımlarından Al Wahda Damascus'ta forma giyen Türk basketbolcu Kenan Canbolat, Suriye'deki bir gece kulübünden paylaşım yaptı. Eğlenen insanları kayda alan Canbolat paylaşımında, "Savaş muhabbeti yapan insanlar çok iyi baksınlar. Savaş bitti Suriye'de" ifadelerini kullandı.