Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Türk basketbolcu, Suriye'deki gece kulübünden paylaştı: Savaş muhabbeti yapanlar iyi baksın

Spor Haberleri

Suriye Basketbol Ligi takımlarından Al Wahda Damascus'ta forma giyen Türk basketbolcu Kenan Canbolat, Suriye'deki bir gece kulübünden paylaşım yaptı. Eğlenen insanları kayda alan Canbolat paylaşımında, "Savaş muhabbeti yapan insanlar çok iyi baksınlar. Savaş bitti Suriye'de" ifadelerini kullandı.

Türk basketbolcu Kenan Canbolat'ın Suriye'den yaptığı paylaşım sosyal medyada ses getirdi. Canbolat geçtiğimiz günlerde ABD'li takım arkadaşlarıyla Suriye'de bir restorandan görüntü paylaşmıştı.

"SAVAŞ BİTTİ SURİYE'DE"

Suriye Basketbol Ligi takımlarından Al Wahda Damascus'ta forma giyen Türk basketbolcu Kenan Canbolat, ülkedeki gece kulübünden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Canbolat gece kulübünde çektiği görüntüyü, "Dün gece Suriye'nin Şam şehrinde gece kulübüne gittim. Savaş muhabbeti yapan insanlar çok iyi baksınlar. Savaş bitti Suriye'de" ifadeleriyle paylaştı.

Türk basketbolcu, Suriye'deki gece kulübünden paylaştı: Savaş muhabbeti yapanlar iyi baksın

"AMERİKALI TAKIM ARKADAŞLARIMLA RESTORANDA OTURUYORUM"

Geçtiğimiz günlerde Amerikalı takım arkadaşlarıyla Suriye'de bir restorandan görüntü paylaşan Kenan Canbolat, "'Savaş var' dediğiniz Suriye'de Amerikalı takım arkadaşımla restoranda oturuyorum." demişti.

Haberler.com - Spor

Suriye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

yusuf guclu:

zamandİr bu böyle. Suriye'nin bir tarafı bombalanmis harap halde. Diğer tarafı aha videoda gördüğünüz gibi vatan millet umurlarinda değil.

Cevap Yaz132Yayından Kaldır
corci:

Bu adam ne yapmaya çalışıyor. bir milletin gözünü açıp suriyeli, afgan kardeşlerimizin ülkemizden gönderilmesine mi çalışıyorsunuz.

Cevap Yaz6027Yayından Kaldır
bekir yapici:

bizde haber olmadi ama avrupa basininda gecen yil esad´in kendi hakimiyeti altindaki bölgelerde savasi bitirdigi ülkesine dönmek isteyenlere herhangi bir islem yapmayacagi haberi vardi dünde arap ligasina yeniden katildi yani katar bea ürdün suidiler tekrar esadla birlesti biz hala hangi gerekceyle esadla didisiyoruz bilen varmi?

Cevap Yaz857Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title