Haberler

Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Endonezya'da üst üste ikinci şampiyonluğu yaşadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pertamina Enduro Kadın Voleybol Takımı, Karslıoğlu yönetiminde Endonezya Proliga'da sezonu şampiyon tamamladı

Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Endonezya'nın Pertamina Enduro Kadın Voleybol Takımı'nı ligde şampiyonluğa taşıdı.

Endonezya Proliga final serisinde Gresik Phonska Plus'ı ilk maçta 3-1 yenen Karslıoğlu yönetimindeki Pertamina Enduro, ikinci karşılaşmayı da 3-0 kazanarak sezonu şampiyon tamamladı.

Pertamina Enduro, Bülent Karslıoğlu'nun antrenörlüğünde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza atarken, Karslıoğlu da yılın antrenörü ödülünü aldı.

Elde edilen başarıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Karslıoğlu, geçen sezon kazanılan şampiyonluğun ardından bu yıl da istikrarlı bir performans sergilediklerini, sezon boyunca disiplinli oyun yapıları, yüksek takım uyumu ve kritik anlarda lider karakterleriyle zirvedeki yerlerini korumayı başardıklarını söyledi.

Başarının arkasında güçlü bir ekip ruhu olduğunu belirten Karslıoğlu, "Üst üste iki yıl şampiyon olmak kolay değil. Bu başarı, oyuncularımızın karakterinin, teknik ekibimizin özverisinin ve kulübümüzün vizyonunun bir sonucudur. Biz sadece maç kazanmadık, aynı zamanda güçlü bir sistem inşa ettik." dedi.

Endonezya'da üst üste iki şampiyonluğun çok önemli olduğuna dikkati çeken Bülent Karslıoğlu, "Biz bunu diğer takımlardan daha düşük bütçeyle başardık. Neredeyse üçte bire yakın bir bütçeyle kadro kurduk. Çok genç bir takımımız vardı. Oyuncu rotasyonu kısıtlıydı. İlk dört sırada yer alacağımız düşünülmezken, biz sezonu ilk iki sırada tamamladık. Play-off'ta sadece bir yenilgi aldık ve birinci bitirdik. Final serisinde iki maçı da kazanarak şampiyonluğa ulaştık. Bu kariyerimdeki 15. şampiyonluk oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde üst üste ikinci kez yılın antrenörü seçilmenin gurur verici olduğunu vurgulayan Karslıoğlu, yeni dönem için arayışlarını sürdüğünü belirterek "Seneye lig olmayacak. Endonezya'da lig 2027 yılının ekim ayında başlayacak. Uzun bir boşluk var. Gelecek sezon için tekliflere bakacağız. Bir sezon boş geçirmek istemiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Ercan Doğan
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi

Neler oluyor? Gece boyunca süren sevkiyat radara böyle yansıdı
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü

Okulları adam etmek için kafa yorarken gelen görüntüye bakın
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Seçim yenilgisi sonrası Orban'ın yakın çevresi servetlerini yurt dışına kaçırmaya başladı

16 yıllık iktidarını sandıkta kaybetti ülkeden büyük kaçış başladı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Mansur Yavaş cephesinden 'Her koşulda adayım' iddiasına yanıt

Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren iddiaya jet hızında yalanlama

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü

Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü
Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı