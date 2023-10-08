TFF 3'ncü Lig 2'nci Grup'ta lider Turgutluspor, evinde Anadolu Üniversitesi ile golsüz berabere kalarak 2 puan kaybetti.

Turgutluspor ve Anadolu Üniversitesi Berabere Kaldı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU,

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Mikail Cihangir, Kerem Candaş, Murat Şimşek

TURGUTLUSPOR: Zekeriya - Emre Çölgeçen, Hamit, Emre Akgün, Hakkı (Dk. 79 Emirhan), Salih (Dk. 46 Noyan), Mustafa (Dk. 70 Taha), Recep (Dk. 79 Cihan), Uğur, Veysel, Tolga (Dk. 69 Berkay)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ: Şener - Rıdvan, Halil İbrahim, Enes, Abdullah, Ali Fırat, Yasin (Dk. 66 İbrahim), Nizamettin (Dk. 88 Hüseyin), Emirhan, Onur (Dk. 87 Umut), Okan (Dk. 76 Fatih)

SARI KARTLAR: Hakkı, Tolga, Emirhan, Emre ( Turgutluspor ), Emirhan, Rıdvan ( Anadolu Üniversitesi )

TFF 3'ncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren ve haftaya lider başlayan Turgutluspor, evinde Anadolu Üniversitesi ile golsüz berabere kalıp 2 puan bıraktı. Maç boyunca girdiği fırbatları değerlendiremeyen Turgutluspor 11 puana yükseldi. Anadolu Üniversitesi de puanını 8 yapıp yarışta alt sıralara gerilemedi.