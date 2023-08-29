Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik: Turgutluspor'un hedefleri belli

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, Afyon kampının ardından açıklamalarda bulundu. Verimli bir kamp sürecini tamamladıklarını belirten Çelik, "Turgutluspor'un hedefleri belli. Turgutlu futbol kültürü eskilere dayanan, futbolu seven bir şehir. Daha öncede demiştim, Turgutluspor ruhunu canlandırma zamanı geldi. Tüm taraftarlarımızı bizlere destek olmaya davet ediyorum" dedi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, Afyon kampının ardından açıklamalarda bulundu. Verimli bir kamp sürecini tamamladıklarını belirten Çelik, "Turgutluspor'un hedefleri belli. Turgutlu futbol kültürü eskilere dayanan, futbolu seven bir şehir. Daha öncede demiştim, Turgutluspor ruhunu canlandırma zamanı geldi. Tüm taraftarlarımızı bizlere destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Turgutluspor'un TFF 3. Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarını gerçekleştirdiği Afyon kampı sona erdi. Teknik Direktör Ramazan Çelik, kamp süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sezona Turgutlu'da başladıklarını hatırlatan Çelik, "Sezona Turgutlu'da geniş bir kadroyla başlamıştık. Hem altyapımızdan yetişen genç oyuncular hem de denemeye aldığımız oyuncuların durumunu değerlendirmek için Turgutlu'daki çalışmalar bize önemli katkı sağladı. Turgutlu'da yaptığımız 25 günlük çalışmanın ardından Afyon kampında yer alan kadromuz da şekillenmiş oldu. Bu kadromuzla kamp çalışmalarımızı yaptık. Eksiklerimizi giderme anlamında önemli hazırlık maçları oynadık" diye konuştu.

"Yaptığımız hazırlık maçları taktiksel olarak olumlu geçti"

Kamp sürecinin verimli geçtiğini ifade eden Çelik, "Afyon'da çok verimli bir kamp süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Taktiksel gelişim olarak önemli bir yol kat ettik. Afyon kampındaki hazırlık maçları tüm oyuncuları görme adına fazla rotasyonlu maçlar oldu. Yaptığımız hazırlık maçları ise taktiksel olarak olumlu geçti. Hem artılarımızı hem eksilerimizi gördük. Lig başlayana kadar hazır hale geleceğiz" şeklinde konuştu.

"Oyuncularımızın özverili çalışması ve enerjilerinin yüksek olması bizleri mutlu etti"

Yoğun tempoda geçen kamp sürecinde oyuncuların performansından dolayı memnuniyetini dile getiren Çelik, "Kamplar, çok yoğun ve tempolu geçer. Hem mental hem de fiziksel olarak yoğun bir süreç olur. Kamp döneminde oyuncularımızın özverili çalışması ve enerjilerinin yüksek olması bizleri mutlu etti. Bu anlamda tüm oyuncu arkadaşlarıma kendi adıma ve ekibim adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu sezon öncelikli hedefimiz sahaya karakter koyan bir futbol oynamak olacak"

Turgutluspor'un hedefleri için mücadele edeceğini kaydeden genç teknik adam, "Turgutluspor'un hedefleri belli. Bizim de bu sezon öncelikli hedefimiz kazanmak olacak. Sadece skor almaya yönelik değil, güçlü bir oyun kültürünü de sahaya yansıtmak istiyoruz. Bunu hem Turgutlusporlu futbolseverler hem de Türk futbol kamuoyu görecektir. Çok kaliteli ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir kadroya sahibiz. Bunu belirlediğimiz oyun stratejileriyle sahaya yansıtacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Turgutlulu futbolseverleri bizlere destek olmaya davet ediyorum"

Yeni sezonda Turgutlulu futbolseverlere destek çağrısında bulunan Çelik, "Sezona evimizde Ergene Velimeşe ile oynayacağımız maçla başlayacağız. Ben ve oyuncularım bu buluşma için sabırsızlanıyoruz. Turgutlu futbol kültürü eskilere dayanan, futbolu seven bir şehir. Daha öncede demiştim, "Turgutluspor ruhunu canlandırma zamanı" diye. Sezon boyunca oynayacağımız futbolla taraftarlarımızı ve Turgutlulu futbolseverleri gururlandıracağımızı düşünüyorum. Tribünde, sezon öncesi özverili bir şekilde çalışan futbolcularımızı destekleyerek onlara itici bir güç olmalarını istiyoruz. Bu anlamda tüm taraftarlarımızı ve Turgutlulu futbolseverleri bizlere destek olmaya davet ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - MANİSA