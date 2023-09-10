Turgutluspor, Ergene Velimeşespor'u mağlup ederek sezona galibiyetle başladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk hafta maçında evinde Ergene Velimeşespor'u 2-1 yenen Turgutluspor, sezona mutlu başladı. Karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Ramazan Çelik, pozitif enerji ile sahadan galibiyetle ayrıldıklarını ifade etti.

Uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Çelik, "İlk maçlarda her takımın yaşadığı stresi biz de yaşadık. Maçın ilk yarısında oynadığımız çok güzel oyunun karşılığında çok farklı bir skorla soyunma odasına gidebilirdik. İlk yarı 1-1 berabere bitti. Oynayan oynamayan bütün oyuncularımızın pozitif enerjisini gördüğüm için mutluyum. Lig çok uzun, her geçen gün daha iyisini yapmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.