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Turgutluspor, Elazığspor deplasmanında mağlup oldu

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Turgutluspor, Elazığspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve ikinci sıradaki yerini kaybetti. Takım, Karşıyaka maçında çıkış arayacak.

TURGUTLU,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon başından beri şampiyonluk yarışından kopmayan Turgutluspor, Elazığspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılınca ikinci sıradaki yerinden oldu. Sıralamadaki yerini bu hafta ağırlayacağı Karşıyaka'ya kaptıran kırmızı-siyahlılar, kazanıp yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Grupta 33 puanla üçüncü olan Turgutluspor'da devre arasında Sportif Direktör Sadullah Erarslan'la anlaşmazlığa düşerek istifa eden teknik direktör Ramazan Çelik ardından Başkan Gökhan Akın'la görüşüp takımda kalmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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