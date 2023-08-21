Turgutluspor, Bursa Yıldırımspor'u 2-1 mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Turgutluspor, Bursa Yıldırımspor ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Maçta Turgutluspor'un gollerini Recep Metin ve Noyan Öz attı. Turgutluspor Başkanı Gökhan Akın ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan da maçı izledi.