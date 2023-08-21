Turgutluspor, Bursa Yıldırımspor'u 2-1 mağlup etti
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Turgutluspor, Bursa Yıldırımspor ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Maçta Turgutluspor'un gollerini Recep Metin ve Noyan Öz attı. Turgutluspor Başkanı Gökhan Akın ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan da maçı izledi.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Turgutluspor, 4'üncü Grup'ta yer alan Bursa Yıldırımspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Afyon'da Kocatepe Spor Kompleksi'nde oynanan özel karşılaşmada kırmızı-siyahlı ekibin gollerini Recep Metin ve Noyan Öz kaydetti. Müsabakayı Turgutluspor Başkanı Gökhan Akın, Sportif Direktör Sadullah Erarslan ile birlikte izledi. Turgutluspor'da hafif sakatlığı bulunan Salih Polatdemir dışında tüm oyuncular süre aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor