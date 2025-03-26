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Turgutlu ve Denizlispor 1-1 Berabere Kaldı

Turgutlu ve Denizlispor 1-1 Berabere Kaldı
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Nesine 3. Lig 4. Grup'ta son sırada yer alan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. ile Denizlispor arasındaki karşılaşma Turgutlu Yeni Şehir Stadı'nda 1-1 sonuçlandı. Turgutluspor'un golü 3. dakikada Üstün Bilgi'den gelirken, Denizlispor'un golü 44. dakikada Mehmet Ali Ulaman'dan geldi.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta son iki sırada yer alan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. ile Denizlispor arasında Turgutlu Yeni Şehir Stadında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Stat: Turgutlu Yeni Şehir Stadı

Hakemler: Emre Can Furuncu, Mehmet Ali Keskin, Abdullah Maden

7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.: Mehmet Yağmur, Erdinç Çepoğlu, Ayhan İmir (Umut Sözen dk. 75), Üstün Bilgi, Egehan Gök (Furkan Ceylan dk. 65), Osman Erol, Arda Köksal, Ozan Resuloğlu, Mert Önal, Mustafa Murat Uslu (Serkan Yeşilyurt dk. 56), Hüseyin Can Şavur.

Yedekler: Yunus Kotan, Soydan Yücel, Bünyamin Yavaşoğlu, Samet Çolak, Bora Ulu, Berat Onur Pınar, Yunus Emre Atsız

Teknik Direktör: Levent Bayraktar

Denizlispor: Ali Eren Yalçın, Emre Yıldırım, Ramazan Karakurt (Oktay Kısaoğlu dk. 68), Rıza Mert Pişirici, Kemal Çetinkaya (Nuri Kozhan dk. 83), Gökhan Süzen, Yusuf Emre İnanır (Deniz Kodal dk. 83), Emir Toprak Dinç, Berkant Gündem, Emre Furtana, Mehmet Ali Ulaman (Süleyman Bozbay dk. 68)

Yedekler: Emre Çirkin, Muhammed Eren Kıryolcu, Oğuzhan Sarı, Emre Burgaz, Melih Kemal Pelen, Talha Eren Ateş

Teknik Direktör: Kürşat Taş

Goller: Üstün Bilgi (Dk. 3) (Turgutluspor), Mehmet Ali Ulaman (dk. 44) (Denizlispor)

Sarı Kartlar: Ayhan İmir, Hüseyin Can Şavur (Turgutluspor), Ramazan Karakurt, Yusuf İnanır, Emre Yıldırım, Rıza Mert Pişirici (Denizlispor) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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